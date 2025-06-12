В России резко подешевели автомобили Bestune

В России на 300-500 тысяч рублей подешевели две модели автомобилей Bestune

В России подешевели две модели авто китайского бренда Bestune, сообщает портал «Автоновости дня».

Так, кроссовер Bestune T55 с прямыми скидками уже продавался, но их размер во всех трёх комплектациях сейчас вырос на 300 тыс. рублей — с 250 тыс. до 550 тыс. рублей. Цены на автомобиль начинаются от 1,86 млн рублей.

У обновленного лифтбека Bestune B70 скидка составляет 500 тыс. рублей. Стоимость автомобиля — от 1,87 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут централизованно поставлять автомобили Mazda.