Известный певец насмерть сбил пешехода в США

Певец Коннер Смит сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает журнал People.

«Кантри-певец Коннер Смит на выходных попал в смертельную автокатастрофу в Нэшвилле: предположительно, он сбил насмерть женщину, переходившую пешеходный переход», — говорится в сообщении.

По данным журнала, 8 июня 24-летний Смит ехал на пикапе Chevrolet Silverado и сбил 77-летнюю женщину, которая передвигалась согласно ПДД в оборудованном для пешеходов месте. Сотрудники экстренных медицинских служб доставили пострадавшую женщину в больницу, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В полиции сообщили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Кроме того, на данный момент Смиту не предъявили никаких обвинений.

Также сообщается, что в момент столкновения певец был в трезвом состоянии и не отвлекался на свой телефон.

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