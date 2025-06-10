В Москве авария парализовала движение автомобилей на МКАД

В Москве на МКАД ДТП затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 27-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии образовалась пробка длиной в три километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклист врезался в машину. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в остановившуюся машину, при этом остальные автомобили объезжают транспорт. Кроме того, после удара мотоциклист подлетает, переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть.

Кроме того, в Подмосковье автомобиль влетел в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного комплекса «Императорские Мытищи».

Ранее появились подробности массовой аварии, парализовавшей движение автомобилей в Москве.