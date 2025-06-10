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В США на свалке обнаружили старые микролитражки Ока

Свалку с заброшенными автомобилями Ока нашли в США
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Telegram-канал «RomanAP»

В американском штате Колорадо на свалке обнаружились старые микролитражки Ока, сообщает Telegram-канал Eternal search.

В 2011-2012 годах местная компания Mirax пыталась переделать эти хетчбэки в электромобили с 12-вольтовым электромотором.

Идея была сделать из автомобилей Ока машины для поездок по району. Проект существовал до 2020 года, но, очевидно, энтузиастов для него так и не нашлось, в итоге машины отправили на свалку.

До этого сообщалось, что в России на одном из маркетплейсов выставили на продажу электрическую «Буханку». Автомобиль продается за 2,9 млн рублей.

Электрифицированный УАЗ «Буханка» создан НПП «Элькафа» из Крыма. Автомобиль оснащен 104-сильным электродвигателем с крутящим моментом 220 Нм. Запас хода — до 200 км. Время зарядки аккумулятора от сети 220 В — 12 часов, от 380 В — 4 часа.

Максимальная скорость машины составляет 85 км/ч. Имеется возможность подключения полного привода и переднего моста из салона.

Ранее сообщалось, что что «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство электромобиля Lada e-Largus.

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