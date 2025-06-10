Автоюрист объяснил, к чему приведет запрет автомобилей без «карт спасения»

В России обсуждается возможное введение запрета на выпуск в обращение автомобилей без «карт спасения». Это документ, который помогает спасателям в случае ДТП быстро понять, в каком месте следует разрезать кузов машины для извлечения людей. Для производителей не составит проблемы снабжение авто этими картами, однако реализация этой инициативы повысит цены и сделает ряд марок менее доступными, заявил автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru.

На сегодня «карта спасения», хотя и имеет крайне важное значение, не является обязательным документом для выдачи ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Так, например, на китайские авто этот документ найти не удалось, отметил Воропаев. Он подчеркнул, что российские спасатели – находчивые профессионалы, поэтому извлечь пострадавшего из машины всегда смогут. Но важно учитывать, сколько времени они на это потратят.

«Другой вопрос — это, конечно, время. Эти карты спасения влияют на скорость спасения человека, когда автомобиль попадает в то или иное дорожно-транспортное происшествие», — пояснил автоюрист.

По его мнению, если соответствующее решение в РФ утвердят, то это может создать дополнительный административный барьер и, как следствие, незначительно повысить стоимость машин и снизить доступность отдельных марок. Но речь идет не об огромных суммах, так как «карта спасения» — это не какой-то технически сложный документ, поэтому производителям будет несложно выполнить это требование. Сделают они это оперативно, чтобы не потерять возможность торговать автомобилями в России, считает Воропаев.

«Поэтому, на мой взгляд, какого-либо существенного подорожания, либо препятствия к доступу на российский рынок тех или иных автомобилей данное требование не окажет», — резюмировал Воропаев.

Напомним, возможность запрета на выпуск в обращение в России автомобилей, не снабженных «картами спасения», обсуждают МЧС и Минпромторг. Подчеркивается, что в этом документе, помимо прочего, должна содержаться информация о типе силовой установки автомобиля, наличии тяговой батареи и ее расположении, а также другая техническая информация.

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