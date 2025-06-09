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В России на 560-850 тысяч рублей подешевели кроссоверы KGM

Кроссоверы KGM подешевели в России на 560-850 тысяч рублей
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KGM

Корейские кроссоверы KGM Korando и Torres, которые почти с середины мая продаются в России с прямыми скидками, в июне стали еще доступнее. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Так, на кроссовер Korando в базовой переднеприводной версии City размер дисконта подскочил на 210 тыс. рублей — до 850 тыс. рублей. Машина стоит теперь от 3,2 млн рублей.

В свою очередь, на кроссовер KGM Torres в базовой комплектации City распространяется скидка 710 тыс. рублей (цена машины от 4,1 млн рублей). В средней комплектации Dream с полным приводом выгода составляет 560 тыс рублей (от 5,1 млн рублей).

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

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