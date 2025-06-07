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В Москве озвучили важное предупреждение водителям в субботу

Московских водителей предупредили о дожде с грозой и призвали не отвлекаться
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Shutterstock

В Москве водителей предупредили о сильном ветре и дожде 7 июня. Сообщение для автомобилистов появилось в Telegram-канале столичного Дептранса.

«По прогнозам синоптиков, до сегодняшнего вечера в городе местами будут дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с. Просим водителей: не оставлять машину не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения», — говорится в публикации.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с наступлением вторника в Москве начнется постепенное снижение температуры. По его словам, с 11 июня и до конца недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

Синоптик уточнил, что ночью во вторник столбики термометров опустятся до +10…+15 °C, а днем воздух прогреется лишь до +18…+23 °C. В среду ночью температура может снизиться до +7…+12 °C, днем — до +19…+24 °C. Такая погода, по прогнозам, сохранится до воскресенья.

Ранее стало известно, что российским водителям запретят садиться за руль после приема некоторых лекарств.

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