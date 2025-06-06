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Попало на видео, как в Карачаево-Черкесии «Жигули» зажали между двумя УАЗами на свадьбе

На свадьбе в Архызе «Жигули» зажали между двумя УАЗами и сняли на видео

В Архызе (Карачаево-Черкесия) участники свадебного кортежа на УАЗах и «Жигулях» намеренно совершили ДТП и после были задержаны полицией. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Выяснилось, что водители машин участвовали в свадебном кортеже и намеренно спровоцировали аварию на внутрипоселковой дороге, после чего покинули место происшествия. Инспекторы ДПС задержали нарушителей и привлекли их к административной ответственности», — отмечается в сообщении МВД.

Полицейские узнали об инциденте в ходе мониторинга интернета. У водителей изъяли машины и поместили их на спецстоянку. Также у одного из участников торжества изъяли светошумовой пистолет.

На опубликованных кадрах видно, что во время движения в кортеже два внедорожника УАЗ зажали между собой седан ВАЗ-2107.

Ранее в Мурманской области мальчик нашел горючее в багажнике открытой Volvo и сжег ее из любопытства.

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