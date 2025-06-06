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Крупная автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Крупное ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте в Москве
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Depositphotos

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте (в районе съезда на Рублевское шоссе) произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», - сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. В дептрансе посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты.

До этого в Санкт-Петербурге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с большегрузом и женщиной на велосипеде.

«Очень жесткие кадры не для всех: девушку на велосипеде подмял под себя МАЗ в Рыбацком — ее обездвиженное тело под колесом многотонного автомобиля сняли на видео шокированные местные жители», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Ранее в Омске Volkswagen въехал на игровую площадку детского сада и снес веранду.

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