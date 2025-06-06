На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

3 июня движение по Крымскому мосту также было перекрыто. В этот день служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. А российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном.

В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рогов высказался о попытке Украины атаковать Крымский мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами