Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

3 июня движение по Крымскому мосту также было перекрыто. В этот день служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. А российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном.

В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рогов высказался о попытке Украины атаковать Крымский мост.