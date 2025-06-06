В России появился новый кроссовер Dongfeng

В России представили новый китайский кроссовер Dongfeng Huge. Об этом сообщает пресс-служба Dongfeng.

Длина кроссовера составляет 4720 мм при колесной базе 2825 мм, дорожный просвет равен 210 мм, а объем багажника составляет 770 л. Для кроссовера заявлен турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 197 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

О том, когда автомобиль появится у дилеров и сколько он будет стоить, не сообщается.

До этого китайская компания Chery объявила в своем Telegram-канале о старте продаж в России нового кроссовера Tiggo 7L. Стоимость автомобиля с учетом выгод по действующим маркетинговым программам начинается от 2,58 млн рублей.

Модель получила удлиненный на 40 мм кузов в сравнении с Tiggo 7 Pro Max. Таким образом, длина автомобиля составила 4553 мм. Новинка будет доступна в трех комплектациях. Во всех них будет предусмотрен передний привод, 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с. и семиступенчатый «робот».

В число опций вошли изогнутый сдвоенный дисплей, кожаные сиденья с электрорегулировкой, черный потолок.

Ранее была названа стоимость нового седана Exlantix ES в России.