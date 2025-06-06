Популярная ведущая похвасталась своим новым Avatr за 5 млн рублей

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Телеведущая и блогер Юля Коваль похвасталась новым автомобилем. Об этом пишет «Звездач».

«Юля похвасталась своим приобретением в сторис. Телеведущая купила китайский автомобиль. Как стало известно «Звездачу», стоимость машины составляет около 5 млн рублей», — говорится в Telegram-канале издания.

До этого телеведущая Лазарева, живущая в Испании, призналась, что, живя в Москве, ездила пьяной за рулем и давала взятки.

По ее словам, работа была сложной, и в ее окружении было принято садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Ты давал взятку, тебя узнавали», — заявила она.

Лазарева отметила, что в какой-то момент правила стали жестче и договориться стало нельзя.

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