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Стали известны детали о BMW X6, которую могли заминировать в Москве

Shot: в Москве на днище BMW X6 нашли подозрительную коробку на магните
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В Москве на припаркованной на Молодогвардейской улице BMW X6 нашли подозрительный предмет на магните. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Подозрительная коробка на магните прикреплена к BMW X6, припаркованной на Молодогвардейской улице в Москве <...> находится она на днище. Сейчас на месте работают специалисты», — говорится в публикации.

Машина находится в 10 минутах ходьбы от заминированной Kia, которую удалось обезвредить.

6 июня в Москве заметили подозрительный автомобиль, который был припаркован на улице Леси Украинки. Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что был обнаружен подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом.

В итоге взрывотехники обезвредили подозрительный предмет.

На видеозаписи, опубликованной в сети, с места происшествия виден сотрудник спецслужб в защитном костюме, который направился к припаркованному седану.

Ранее стало известно, кому принадлежала заминированная Kia в Москве.

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