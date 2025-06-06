На видео попала Lada Priora, которая на скорости влетела в стену в Сочи

В Сочи Lada Priora на скорости влетела в стену и попала на видео

В Сочи водитель Lada Priora не справился с управлением и на высокой скорости врезался в подпорную стену при въезде в тоннель. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП Сочи».

«Авария произошла утром 6 июня, на трассе «Адлер--Сочи», в районе остановки общественного транспорта «Красный штурм», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора, установленного в машине, ехавшей впереди, видно, что водитель Priora выехал в левый ряд и пытался опередить поток машин. Там отечественный автомобиль занесло, он в скольжении сместился вправо и врезался в стену. После первого удара машину развернуло и она врезалась в ту же стену задней частью. О пострадавших в аварии не сообщается.

Перед столкновением движущиеся по трассе машины, в том числе и Priora, объезжали «Газель» с открытым капотом, стоявшую в правом ряду.

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