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На видео попало, как в Подмосковье ребенок на самокате отпинал ногами пса

Появилось видео, как в Подмосковье ребенок на самокате протащил пса по земле

В Подмосковье жители возмутились жестоким поведением ребенка с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На снятом на днях видео мальчик тащил собаку на поводке во время поездки на самокате и пинал ногами. По словам людей, ребенок живет в соседнем доме и не первый раз делает подобное в отношении животного — в апреле этого года он тащил пса во время поездки на роликах», — говорится в публикации.

По словам жителей, они попытались поговорить с матерью мальчика. Та пообещала, что проведет беседу с ребенком. Жители опасаются, что он продолжит жестоко обращаться с животным, и намерены обратиться в полицию.

До этого в Екатеринбурге ребенок попал под автомобиль, спасаясь от собаки.

«12-летний пацан шел по тротуару на Металлургов, когда на него зарычал пес. Ребенок испугался, выбежал на дорогу и столкнулся с авто. С переломами голеней его увезли в больницу», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как собака начинает бежать на ребенка, стоящего возле дороги.

Ранее во Владивостоке мужчина обнаружил необычный сюрприз в машине в виде яиц.

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