На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России сильно подешевел кроссовер JAC JS6

Кроссовер JAC JS6 подешевел в России на 100 тысяч рублей
close
JAC

Китайская компания JAC сделала свой флагманский кроссовер JS6 в России на 100 тыс. рублей доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«На 100 тыс. рублей увеличилось «специальное предложение» на JAC JS6, представляющее собой единовременную и разовую скидку от цены автомобиля», — сообщает портал.

Таким образом, JAC JS6 во всех комплектациях 2023 и 2024 годов выпуска теперь доступен с прямой скидкой в 400 тыс. рублей. Базовая версия автомобиля стоит теперь 2 млн рублей, а топовая — 2,5 млн рублей.

JAC JS6 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм), который работает в связке с 6-диапазонным «роботом». Привод — только передний.

В список оборудования входят светодиодная оптика, панорамная крыша, подрулевые лепестки, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы с Apple Carplay и Android Auto (оба экрана 12,3-дюймовые).

Также автомобиль получил электропривод передних сидений в шести направлениях, кресло водителя с функцией памяти, климат-контроль, бесключевой доступ, восемь динамиков, четыре задних датчика парковки, панорамная камера 360° и прочие опции.

Ранее была названа стоимость нового седана Exlantix ES в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами