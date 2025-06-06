В России сильно подешевел кроссовер JAC JS6

Кроссовер JAC JS6 подешевел в России на 100 тысяч рублей

Китайская компания JAC сделала свой флагманский кроссовер JS6 в России на 100 тыс. рублей доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«На 100 тыс. рублей увеличилось «специальное предложение» на JAC JS6, представляющее собой единовременную и разовую скидку от цены автомобиля», — сообщает портал.

Таким образом, JAC JS6 во всех комплектациях 2023 и 2024 годов выпуска теперь доступен с прямой скидкой в 400 тыс. рублей. Базовая версия автомобиля стоит теперь 2 млн рублей, а топовая — 2,5 млн рублей.

JAC JS6 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм), который работает в связке с 6-диапазонным «роботом». Привод — только передний.

В список оборудования входят светодиодная оптика, панорамная крыша, подрулевые лепестки, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы с Apple Carplay и Android Auto (оба экрана 12,3-дюймовые).

Также автомобиль получил электропривод передних сидений в шести направлениях, кресло водителя с функцией памяти, климат-контроль, бесключевой доступ, восемь динамиков, четыре задних датчика парковки, панорамная камера 360° и прочие опции.

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