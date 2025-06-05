Россиянам рассказали о трех обязательных проверках автомобиля с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом очень важно тщательно осмотреть кузов, сообщил «Известиям» управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

«Особое внимание нужно уделить оттенкам лакокрасочного покрытия — различия могут указывать на ремонт после ДТП», — сказал специалист.

Кроме того, по словам специалиста, надо обратить внимание на зазоры между кузовными элементами: неравномерные расстояния между капотом и крыльями могут также говорить о ремонте.

Если на лонжеронах видны коррозия, вмятины или разрывы металла — это говорит о серьезных проблемах, отметил эксперт.

До этого эксперты сервиса «Авто.ру Отчеты» рассказали, с какими повреждениями можно покупать автомобиль.

К легким повреждениям относятся неисправности колес, стекол, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы и потертости пластиковых деталей.

Если покупатель готов вложиться в новоприобретенный автомобиль, можно рассмотреть машину с легкими косметическими дефектами. Как правило, это неглубокие поверхностные повреждения лакокрасочного покрытия, которые не затрагивают металл. Важно не затягивать с ремонтом глубоких повреждений, чтобы на них не появилась ржавчина.

Серьезными поломками, которые могут потребовать значительных трат, считаются те, что приводят к изменению геометрии деталей кузова — это вмятины, заломы, перекосы, разрывы метала и пластика, отметили в сервисе.

Ранее россиянам рассказали, когда от сколов появятся дырки на кузове.