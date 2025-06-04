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Автомобили
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Названы 10 самых популярных новых автомобилей в России

«Автостат» перечислил 10 самых популярных новых автомобилей в РФ по итогам мая
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Lada

В России Lada Granta по итогам мая 2025 года стала самой продаваемой моделью нового автомобиля, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего за последний месяц весны было продано 12 тыс. таких машин.

Второе место занимает Lada Vesta с результатом 6,5 тыс. машин. Третье место занимает Haval Jolion, результат которого составил 4,6 тыс. машин (–27,8%).

В топ-10 по продажам в мае 2025 года вошли также Chery Tiggo 7 Pro Max (2,7 тыс. ед.), Lada Niva Legend (2,6 тыс. ед.), Changan Uni-S (2,5 тыс. ед.), Belgee X50 (2,4 тыс. ед.), Geely Monjaro (2,39 тыс. ед.), Chery Tiggo 4 (2,33 тыс. ед.) и Lada Niva Travel (2,29 тыс. ед.).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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