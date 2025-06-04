В России представили новый лифтбэк Hongqi H6

В Москве состоялась премьера нового лифтбека Hongqi H6, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Самостоятельной моделью его нельзя назвать, скорее — это ответвление от седана H5 второго поколения, на родине машина продается с 2023 года. Цена автомобиля — от 3,9 млн рублей до 4,1 млн рублей», — сообщает канал.

Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Машина разгоняется до 100 км/ч быстрее чем за 7 секунд.

В список оснащения войдет активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая анализирует данные о дорожном покрытии и динамике автомобиля и адаптирует настройки каждые две миллисекунды.

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