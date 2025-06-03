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Автомобили
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В России сильно подешевели автомобили GAC

Два кроссовера GAC подешевели в России на 150-200 тысяч рублей
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GAC

Компания GAC начала продавать кроссоверы GS3 и GS8 в России с прямыми скидками от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Прямая скидка в размере 150 тыс. рублей действует при покупке любой комплектации компактного кроссовера GS3. Стоимость автомобиля в начальной комплектации составляет 2,3 млн рублей, а топовой версии — 2,7 млн рублей.

Все комплектации GAC GS8 подешевели на 200 тыс. рублей. Базовая версия автомобиля стоит теперь 3,9 млн рублей. Машину в самой дорогой комплектации можно приобрести за 4,95 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

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