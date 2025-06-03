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Автомобили
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«Продажи идут туго»: аналитик рассказал о сложностях реализации автомобилей Xcite

Автоэксперт Целиков заявил о слабых продажах автомобилей российской марки Xcite
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XCITE

В России за год с момента начала продаж автомобилей Xcite было продано около 8 тыс. машин этой марки, сообщает в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За все время реализовано около 8 тыс. машин. Продажи идут туго. Лучшими месяцами были сентябрь и октябрь 2024 года, когда продавалось более 1000 авто в месяц. Сейчас темп продаж не превышает 500 штук в месяц», - отметил Целиков.

За 2025 год на автозаводе в Санкт-Петербурге (бывший Nissan) собрали почти 20 тыс. Xcite.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

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