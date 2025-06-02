В России обрушились с критикой на идею смягчить нормы к тонировке авто

Если в России утвердят решение о смягчении требований к тонировке автомобилей, то это негативно отразится на безопасности жителей – этим начнут пользоваться преступники. Так в беседе с НСН соответствующую инициативу оценил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Напомним, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что депутаты ЛДПР предлагают смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей. Они хотят разрешить использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента. По мнению Шапарина, эта идея не учитывает, что нормы тонировки устанавливаются не российскими законами, а техрегламентом Таможенного союза.

«Эту инициативу невозможно поддержать, потому что она, во-первых, безграмотная, а во-вторых, вредная, — заявил автоэксперт. — Разрешить тонировку в России мы не сможем, потому что она запрещена нам свыше».

Также вице-президент НАС призвал ориентироваться на нормы безопасности граждан, напомнив, что послабление требований к тонировке пойдет на руку преступникам, использующим автотранспорт для тех или иных опасных действий.

«В таких условиях вопрос о тонировке вообще стоять не должен, потому что этой тонировкой будут пользоваться те, кто хочет что-то в своем автомобиле скрыть», — заключил эксперт.

Инициатива депутатов предусматривает, что ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%. Причем штраф за нарушение нормы светопропускания лобового стекла предлагается увеличить до 3 тыс. рублей, а за нарушение смягченных требований по светопропусканию боковых передних стекол – поднять до 1 тыс. рублей.

Ранее кабмин раскритиковал законопроект об отмене ответственности за нарушение тонировки.