«Права выдали в детсаде»: ребенок за рулем Opel проехался по Рязани и попал на видео

В Рязани ребенок за рулем Opel резво проехался по трассе и попал на видео

В Рязани очевидцы сняли маленькую девочку, которая находилась за рулем автомобиля и быстро ехала по трассе. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«В Рязани, похоже, водительские права начали выдавать в детском саду. Очевидцы сняли маленькую девочку за рулем Opel на Солотчинском шоссе. Машина лихо перестраивалась из ряда в ряд, мигала поворотником, как попало», — говорится в публикации.

Отмечается, что ДТП удалось избежать. Девочку и хозяина автомобиля разыскивает полиция.

До этого стало известно, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил детей и попал в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, не имел водительских прав.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. Позже в МВД РФ сообщили, что в результате ДТП пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

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