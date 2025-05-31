На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

«Права выдали в детсаде»: ребенок за рулем Opel проехался по Рязани и попал на видео

В Рязани ребенок за рулем Opel резво проехался по трассе и попал на видео

В Рязани очевидцы сняли маленькую девочку, которая находилась за рулем автомобиля и быстро ехала по трассе. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«В Рязани, похоже, водительские права начали выдавать в детском саду. Очевидцы сняли маленькую девочку за рулем Opel на Солотчинском шоссе. Машина лихо перестраивалась из ряда в ряд, мигала поворотником, как попало», — говорится в публикации.

Отмечается, что ДТП удалось избежать. Девочку и хозяина автомобиля разыскивает полиция.

До этого стало известно, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил детей и попал в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, не имел водительских прав.

Авария на трассе произошла вечером 23 мая. Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. Позже в МВД РФ сообщили, что в результате ДТП пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Минпромторга прокатился на новом пикапе Sollers ST9.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами