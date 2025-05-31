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На севере Москвы перекрыли движение из-за массового ДТП

Массовое ДТП привело к перекрытию проезда на севере Москвы
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На севере Москвы произошло массовое ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно»,

«На ул. Онежская (в районе д. 9/4) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Движение в районе ДТП оказалось затруднено. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого в Дептрансе сообщили, что 30 мая движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД перекрыли из-за ДТП с участием двух автомобилей. В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе Метрогородка. На месте инцидента работали оперативные службы города.

Также стало известно, что стало число дорожно-транспортных происшествий на МКАД уменьшилось на 34%.

Таких показателей удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Ранее крупная авария парализовала движение в Москве.

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