В Госдуме предложили пересмотреть систему расчета коэффициента безаварийной езды

Систему расчета коэффициента безаварийной езды (КБМ) следует пересмотреть, чтобы одна авария не увеличивала его вдвое. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции »Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

«Чтобы КБМ вырос вдвое в сравнении с базовым уровнем, достаточно одного страхового случая за год. А вот чтобы он снизился вдвое, нужно девять лет безаварийной езды! Это не реальное [стимулирование] водителей к аккуратному вождению, а его имитация все с той же целью — обеспечить прибыли страховщиков», — сказал депутат.

Миронов также назвал вредной идею Центробанка РФ о дифференциации тарифов ОСАГО в зависимости от статистики аварий в регионах. По его словам, аккуратные автовладельцы не должны отдавать больше средств, если их земляки часто нарушают правила дорожного движения.

29 мая в Госдуме предложили поднять штрафы для владельцев шумных машин до 20–30 тысяч рублей. На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей.

Ранее Госдума приняла закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом.