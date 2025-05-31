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В Госдуме предложили пересмотреть систему расчета коэффициента безаварийной езды

Миронов: систему расчета коэффициента безаварийной езды нужно пересмотреть
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Систему расчета коэффициента безаварийной езды (КБМ) следует пересмотреть, чтобы одна авария не увеличивала его вдвое. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции »Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

«Чтобы КБМ вырос вдвое в сравнении с базовым уровнем, достаточно одного страхового случая за год. А вот чтобы он снизился вдвое, нужно девять лет безаварийной езды! Это не реальное [стимулирование] водителей к аккуратному вождению, а его имитация все с той же целью — обеспечить прибыли страховщиков», — сказал депутат.

Миронов также назвал вредной идею Центробанка РФ о дифференциации тарифов ОСАГО в зависимости от статистики аварий в регионах. По его словам, аккуратные автовладельцы не должны отдавать больше средств, если их земляки часто нарушают правила дорожного движения.

29 мая в Госдуме предложили поднять штрафы для владельцев шумных машин до 20–30 тысяч рублей. На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей.

Ранее Госдума приняла закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом.

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