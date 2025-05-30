На выставке COMvex 2025 показали фургоны и пикапы Foton для российского рынка

Эксклюзивный дистрибьютор Foton Toano и Foton Tunland в России — АО «МБ РУС» — презентовал новые фургоны и пикапы, сообщает пресс-служба компании.

Новинки были представлены на международной выставке COMvex 2025, проходившей с 27 по 30 мая в московском «Крокус Экспо».

На стенде компании демонстрировались фургон нового поколения Foton Toano View, пикап Foton Tunland G9, а также модели серии Foton Tunland V7 и V9 в специальной версии. Кроме того, был показан фургон Foton Toano.

«Для нас принципиально важно представлять на российском рынке современные и технологичные автомобили, которые соответствуют высоким ожиданиям клиентов — как частных, так и корпоративных. Мы стремимся предлагать не просто продукт, а комплексное решение, сочетающее надежность, функциональность и актуальные инженерные разработки», — отметил бренд-директор Foton в «МБ РУС» Александр Паршутин.

По его словам, участие в выставке COMvex позволит компании наглядно продемонстрировать преимущества новинок и получить обратную связь от профессионального сообщества.

«Мы рады быть частью этого значимого отраслевого события и уверены, что интерес к бренду Foton будет только расти», — добавил он.

В компании уточнили, что фургон Foton View полной массой 3200 кг оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л. с., соответствующим стандарту «Евро-6». Автомобиль оборудован светодиодной оптикой, электрорегулировкой зеркал и системами помощи водителю. В грузовом отсеке предусмотрены лючок для длинномеров, такелажные петли и широкие двери с фиксацией.

В свою очередь, пикап Foton Tunland G9 получил автоматически подключаемый полный привод, дизельный двигатель мощностью 162 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В салоне установлены два 12,3-дюймовых дисплея, беспроводная зарядка для устройств и сиденья с отделкой из искусственной кожи.

В моделях Foton Tunland V7 и V9 была усовершенствована платформа, автомобили оборудованы широким рядом интеллектуальных систем помощи водителю. Пикапы оснащены турбодизельным двигателем объемом 2,0 л и мягко-гибридной системой 48В. На выставке модель V9 была представлена в специальной версии с дополнительным оборудованием для экспедиций.

Фургон Foton Toano был представлен в модификации L2H2. Он оснащен турбодизельным двигателем мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.