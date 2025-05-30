На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Стало известно о богатстве мигрантов, угрожавших москвичу сломать шею

Выяснилось, что мигранты, угрожавшие москвичу переломом шеи, живут в роскоши

Мигранты, которые угрожали москвичу на Ford переломом шеи, ездят на автомобилях дороже 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Многонационал».

По его данным, один из нападавших получил трое суток административного ареста, а женщине выписали штраф в размере 1 тыс. рублей.

«Нигде не работают, налоги не платят, но гоняют на дорогих внедорожниках за десятки миллионов рублей. По информации нашего источника, заработали деньги в Балашихе на торговле гнилыми овощами и фруктами, с помощью этой деятельности обросли коррупционными связями. На суде ныли, что они многодетные, бедные и больные», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал уточняет, что госномера машин, на которых были мигранты на вирусных видео, зарегистрированы уже на других автомобилях.

До этого сообщалось, что в Москве мигрантки набросились на водителя из-за того, что он не пропустил их на дороге. Девушки вылили на автомобиль кофе, потом выскочили и начали бить по машине ногами.

Супруга водителя запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины что-то кричат и начинают драку с водителем. Далее на записи заметно, что на место инцидента приехали мужчины, которые также повышали голос на москвича.

Ранее были раскрыты детали жестокой расправы над матерью бойца СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами