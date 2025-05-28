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Land Rover представил обновленный внедорожник Defender

Land Rover представила улучшенную версию внедорожника Defender
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Land Rover

Компания Land Rover представила обновленную версию внедорожника Defender, сообщает auto.ru.

Автомобиль получил новые фары и тонированные фонари. В стандартное оснащение вошла черная решетка радиатора, а вставки на капоте и бортах получили новую текстуру. Добавлены 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.

В салоне появился увеличенный центральный дисплей медиасистемы, диагональ которого теперь составляет 13,1 дюйма вместо прежних 11,4 дюйма.

Ни о каких изменениях в силовых установках Land Rover не сообщает. Defender может комплектоваться моторами объемом от 246 до 635 сил.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

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