Самое мощное компактное спорткупе BMW представлено на берегу озера Комо

BMW представила в рамках мероприятия Concorso d'Eleganza Villa d'Este на берегу озера Комо в Италии спортивное купе M2 CS, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Исключительная маневренность, значительное увеличение мощности, превосходная динамика и особенно спортивные характеристики дизайна делают вождение новейшей эксклюзивной модели от BMW M GmbH захватывающим опытом», — отмечается в релизе компании.

Под капотом новинки — высокооборотистый шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 530 л.с. До 100 км/ч компактное купе способно разогнаться за 3,8 с. По сравнению со стандартным М2 масса версии CS снижена на 30 кг. В отделке салона и других компонентах широко применяется углеволокно: в частности, для машины можно заказать карбоново-титановую выхлопную систему. Центральная консоль в салоне выполнена из армированного углеродным волокном пластика.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за машины в сравнении с Белоруссией и Казахстаном.