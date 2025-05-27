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В сети появились фото обновленного седана Changan Lamore

Обновленный седан Changan Lamore показали на фото
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autohome.com.cn

Китайская компания Changan выведет на внутренний рынок обновленную версию седана Lamore, сообщает AutoHome. Дорестайлинговая модель продается в России.

Первые изображения будущей новинки появились в базе данных китайского Минпрома в рамках процесса сертификации. Автомобиль получит передний бампер с дополнительными воздухозаборниками, новую решетку радиатора и фары. Появятся также традиционные дверные ручки и активный спойлер на крышке багажника.

Обновленный Lamore получит 192-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор. Кроме того, будут доступны гибридные версии мощностью 190 и 215 л.с.

В России Changan продает седаны Lamore, укомплектованные 1,5-литровым двигателем на 181 л.с. в сочетании с роботизированной коробкой.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

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