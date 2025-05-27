Российский авторынок стал пятым в Европе

Автомобильный рынок России в апреле 2025 года занял пятое место в европейском первенстве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В апреле 2025 года там было продано 242,7 тыс. автомобилей (-0,2% к апрелю 2024 года). На втором месте находится Италия с показателем 139,1 тыс. машин (+2,7%). Третий результат показала Франция – 138,6 тыс. проданных машин (-5,6%). Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 120,3 тыс. машин (-10,4%).

Если при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятую строчку рейтинга. В апреле 2025 года в РФ было реализовано 102,1 тыс. новых легковых машин – на 25,5% меньше, чем год назад.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на новые авто в апреле рекордную сумму.