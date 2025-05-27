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В России таксопарки начнут закупаться иномарками из-за закона о локализации

«Автостат»: таксопарки начнут закупать иномарки из-за закона о локализации
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В случае подписания закона о локализации автомобилей такси, российские таксопарки будут стремиться успеть закупить иномарки и внести их в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя Общественного Совета по развитию такси Ирину Зарипову.

«Но в то же время, закупки ограничиваются экономической ситуацией: ставки по кредитам и лизингу остаются высокими, и далеко не все перевозчики могут себе позволить крупные вложения. Поэтому массового обновления впрок ждать не стоит – скорее, точечные закупки, где есть ресурсы», — сказала Зарипова.

До этого были названы 8 автомобилей, которые допустят к работе в такси в России. В основном это отечественные автомобили, а также несколько китайских моделей.

Согласно закону о локализации автомобилей такси, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.

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