Россияне потратили на новые авто в апреле рекордную сумму

В апреле 2025 года россияне потратили на новые авто рекордные 326 млрд рублей

Затраты россиян на покупку новых легковых автомобилей в апреле выросли на треть по сравнению с мартом и составили 326 млрд рублей, что является наибольшим показателем с начала 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные совместного исследования «Газпромбанк Автолизинга» и «Автостата».

«В середине весны жители РФ потратили на покупку новых машин 325,7 млрд рублей. Это на 31,3% больше, чем месяцем ранее (в марте — 248 млрд рублей), но на 24,4% меньше показателя годичной давности (в апреле 2024 года — 430,6 млрд рублей)», — отмечается в исследовании.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее россияне назвали самые желанные для возвращения автобренды.