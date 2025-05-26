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Льготные автокредиты в России получат семьи с двумя детьми

В России включили семьи с двумя детьми в программу льготного автокредитования
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Программа льготного автокредитования в России распространится на семьи с двумя детьми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Программа «Семейный автомобиль», позволяющая приобрести отечественную машину по льготной процентной ставке, была перезапущена в середине мая. Тогда сообщалось, что она затронет семьи, в которых не менее трех детей. С 26 мая ее действие расширено.

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания скидка составляет 20% (на Дальнем Востоке — 25%), для электромобилей — 30%.

Ранее президент Путин объяснил, зачем в России повысили утилизационный сбор на автомобили.

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