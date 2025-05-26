Стало известно, какие автомобили Hongqi появятся в России до конца года

Hongqi представит три новых автомобиля в России до конца 2025 года

В 2025 году на российском рынке появятся три новых модели автомобилей китайского бренда Hongqi. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Официальная премьера спортивного лифтбэка Hongqi H6 состоится 3 июня. Затем ожидается дебют полноразмерного кроссовера HS7. Кроме того, до конца года на рынок России выйдет люксовый седан Hongqi L1.

На лифтбэк Hongqi H6 со спортивным дизайном кузова, двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификационный документ позволяет вести массовые поставки машин и начать официальные продажи.

В список оснащения войдет активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая анализирует данные о дорожном покрытии и динамике автомобиля и адаптирует настройки каждые две миллисекунды.

Hongqi HS7 оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 8,5 секунды.

Hongqi L1 на нашем рынке предложат с двигателем V6 3.0 c двойным турбонаддувом (380 л.с.), автоматической восьмиступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода.

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