Xpeng выпустит новое поколение седана P7 с подъемными дверями

Седан Xpeng P7 нового поколения в ближайшее время получит в Китае лицензию, необходимую для начала продаж модели на рынке, сообщает carnewschina.com. Конкретных сроков выхода на рынок нет, но есть информация об оснащении и характеристиках модели.

Длина машины составляет 5017 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1427 мм. Колесная база – 3008 мм. Автомобиль внешне сильно отличается от своего предшественника. Спереди появилась характерная оптика, обыгрывающая логотип бренда. Капот наклонен вперед, а не назад, как это было раньше. Через крылья и передний бампер прямо к крыше тянутся черные декоративные линии. Ручки дверей скрытые, а зеркала заднего вида вынесены на ножки. Есть панорамная крыша. Опционально можно будет заказать машину с открывающимися вверх «дверьми-ножницами».

Автомобиль получит электрические силовые установки мощностью 367 и 594 л.с. Привод передний или полный.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7.