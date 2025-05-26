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Названы 10 самых популярных марок авто в России

«Автостат» назвал десять самых популярных марок авто в России
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Алексей Даничев/РИА Новости

По итогам 21-й недели 2025 года (с 19 по 25 мая) в России самыми популярными автомобилями стали Lada, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Продажи Lada на минувшей неделе составили 6,2 тыс. легковых автомобилей. Далее следуют китайские бренды Haval (2,4 тыс. шт.), Chery (2,2 тыс. шт.), Geely (1,4 тыс. шт.) и Changan (1,3 тыс. шт.)», — сообщает агентство.

Кроме того, в топ-10 попали белорусский Belgee (854 шт.), китайские Jetour (779 шт.), OMODA (515 шт.), отечественный Solaris (485 шт.) и китайский TANK (415 шт.).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в мае упадут на 20%.

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