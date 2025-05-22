Массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД массовая авария с грузовиком затруднила движение транспорта

В Москве на МКАД столкнулись несколько транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 73 км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием грузового и нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также уточняется информация о пострадавших. В результате ДТП образовалась пробка длиной в 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве возле метро Динамо прорвало канализацию и затопило проезжую часть. На опубликованных в сети кадрах видно, как канализация мощным потоком бьет из-под земли и заливает дорогу. Кроме того, на записи заметно, что рядом проезжают автомобили.

Кроме того, в Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон транспорта полностью охвачен огнем.

Ранее появилось видео с места аварии, парализовавшей движение в Москве.