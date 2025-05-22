«Крупная авария на МСД»: в Москве массовое ДТП парализовало движение транспорта

В Москве на МСД массовое ДТП с «Газелью» затруднило движение автомобилей

В Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта на МСД. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Крупная авария на МСД – столкнулись два грузовых авто и легковушка. В результате ДТП человек оказался зажат в «Газели», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина, который оказался зажат в грузовике, получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы города. В районе аварии движение транспорта затруднено.

До этого сообщалось, что в Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон автобуса полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

Кроме того, в Москве на внутренней стороне СВХ ДТП с участием двух автомобилей затруднило движение.

Ранее на Каширском шоссе в Москве у скорой помощи оторвало крышу после ДТП со строительной техникой.