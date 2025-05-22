На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Крупная авария на МСД»: в Москве массовое ДТП парализовало движение транспорта

В Москве на МСД массовое ДТП с «Газелью» затруднило движение автомобилей
close
Яндекс Карты

В Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта на МСД. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Крупная авария на МСД – столкнулись два грузовых авто и легковушка. В результате ДТП человек оказался зажат в «Газели», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина, который оказался зажат в грузовике, получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы города. В районе аварии движение транспорта затруднено.

До этого сообщалось, что в Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон автобуса полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

Кроме того, в Москве на внутренней стороне СВХ ДТП с участием двух автомобилей затруднило движение.

Ранее на Каширском шоссе в Москве у скорой помощи оторвало крышу после ДТП со строительной техникой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами