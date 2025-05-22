В Москве автомобильная авария парализовала движение

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне СВХ (в районе Березовой аллеи, д. 6А, стр. 4) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон автобуса полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

Ранее автомобиль с челябинцами воспламенился, и это попало на видео.