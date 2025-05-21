В Белоруссии на заводе «БелДжи» начали выпускать новый кроссовер

На заводе «БелДжи» в Белоруссии собрана первая партия кроссоверов Geely EX5. Об этом в своем Telegram-канале сообщило РИА Новости.

«EX5 - это первая модель, которая собиралась уже на заводе, то есть имеет белорусский VIN-код. И у нас есть программы постановки ее на крупноузловую сборку. Благодаря этой модели можно сказать, что завод «Белджи» начинает производство электромобилей», — сообщил гендиректор предприятия Свидерский.

Максимальная мощность электромотора составляет 218 л.с. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6,9 с. Длина модели Geely EX5 составляет 4 615 мм, а ширина — 1 901 мм. Колесная база равна 2 750 мм, дорожный просвет составляет 173 мм. Других подробностей о технической начинке и комплектациях собираемого в Беларуси электрокара пока нет.

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