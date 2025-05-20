MG объявил о выходе на российский рынок нового кроссовера

Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель бренда MG в России, получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на MG RX5. Это означает, что модель успешно прошла сертификацию. Об этом говорится в Telegram-канале бренда.

Длина кроссовера — 4571 мм, колесная база — 2708 мм. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем второго поколения Net Blue объемом 1,5 литра, мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 275 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). Заявленный расход топлива — 6,8 л на 100 км, максимальная скорость — 190 км/ч.

В комплектацию входят 19-дюймовые колесные диски, 14-дюймовый дисплей медиасистемы, электрорегулировка водительского кресла в шести направлениях. У автомобиля есть двухзонный климат-контроль, вентиляции задних сидений.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7.