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В России сильно подешевел белорусский кроссовер Belgee X70

Кроссовер Belgee X70 подешевел в России на 350-400 тысяч рублей
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Belgee

В России за счет скидок серьезно подешевел кроссовер белорусского бренда Belgee — X70. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены не изменились, но «специальная выгода», предоставляемая дилерами от розничных цен автомобилей, выросла до рекордных 350 — 400 тыс. рублей», — сообщает портал.

В частности автомобиль в самой дешевой комплектации Active 2WD теперь можно купить за 2,47 млн рублей, а топовую версию Prestige+ 4WD — за 3,02 млн рублей.

Belgee Х70 — это китайский паркетник Geely Atlas Pro с другими шильдиками. Автомобиль X70 встал на конвейер белорусско-китайского СП БелДжи 24 мая 2024 года. Как и Geely Atlas Pro, кроссовер оборудован светодиодными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и системой бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой.

В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что минивэн Sollers сильно подешевел до начала продаж в России.

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