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«Легендарный и несокрушимый»: испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport

Испанский портал Motor восхитился двигателем Lada Niva Sport
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АвтоВАЗ

Журналисты испанского автомобильного портала Motor1 оценили новый внедорожник Lada Niva Sport с 1,8-литровым бензиновым двигателем. При этом они назвали модель Niva легендарной и несокрушимой.

«Этот знаменитый российский внедорожник, почти такой же крутой, как Citroen C15, появился в 70-х годах и много лет продавался в Испании», - сообщает портал.

Появившаяся недавно в России версия Lada Niva Sport оснащается мощным 122-силным мотором. С точки зрения производительности такой автомобиль лучше, чем был когда-либо: максимальная скорость достигает 162 км/час, а на разгон с места до 100 км/ч уходит 11,8 с., отметили журналисты Motor1.

Продажи Lada Niva Sport начались в России 4 апреля 2025 года. Автомобиль оснастили дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм. Вместо штатного запасного колеса предусмотрен дорожный набор для ремонта шин.

Автомобиль внешне можно отличить по 17-дюймовым колесам с двухцветными литыми дисками и покрышками увеличенной размерности и расширителям колесных арок. В салоне установлены оригинальные передние сиденья.

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