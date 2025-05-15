Ставки по автозаймам в России упали до минимума за 1,5 года

«Коммерсантъ»: средняя ставка по автозаймам в России упала до 17% годовых

В апреле средняя ставка по автокредитам на новые автомобили опустилась до 17% годовых — это минимальный показатель с октября 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным специалистов, это уже шестое снижение подряд. В то же время кредиты на подержанные машины по-прежнему выдаются под высокие 28%.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что снижение ставок стало возможным благодаря программам господдержки и спецпредложениям от китайских автопроизводителей. По данным «Автостат Инфо», в первом квартале китайские марки заняли более половины рынка новых авто — 54%.

Что касается машин с пробегом, то здесь процент остается высоким из-за привязки к ключевой ставке Центробанка. Тем не менее спрос стабилен — каждый третий автокредит в апреле пришелся на б/у автомобиль.

Аналитики не ждут значительного снижения ставок до конца года. Однако допускают, что за счёт акций от дилеров и увеличения складов новых машин (в мае — около 500 тыс. авто) ставки могут немного снизиться — на 1–3 процентных пункта.

Ранее стало известно, что будет с ценами на такси из-за закона о локализации.