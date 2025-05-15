На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ставки по автозаймам в России упали до минимума за 1,5 года

«Коммерсантъ»: средняя ставка по автозаймам в России упала до 17% годовых
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В апреле средняя ставка по автокредитам на новые автомобили опустилась до 17% годовых — это минимальный показатель с октября 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным специалистов, это уже шестое снижение подряд. В то же время кредиты на подержанные машины по-прежнему выдаются под высокие 28%.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что снижение ставок стало возможным благодаря программам господдержки и спецпредложениям от китайских автопроизводителей. По данным «Автостат Инфо», в первом квартале китайские марки заняли более половины рынка новых авто — 54%.

Что касается машин с пробегом, то здесь процент остается высоким из-за привязки к ключевой ставке Центробанка. Тем не менее спрос стабилен — каждый третий автокредит в апреле пришелся на б/у автомобиль.

Аналитики не ждут значительного снижения ставок до конца года. Однако допускают, что за счёт акций от дилеров и увеличения складов новых машин (в мае — около 500 тыс. авто) ставки могут немного снизиться — на 1–3 процентных пункта.

Ранее стало известно, что будет с ценами на такси из-за закона о локализации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами