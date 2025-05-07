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Крымский мост закрыли для проезда автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост закрыли для проезда автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в первый день мая в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находились более 2600 машин, а всего на досмотр к 11 утра приехали свыше 3000 автомобилей. В министерстве транспорта России объяснили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха.

По информации министерства, количество автомобилей, которые следовали в Крым 1 мая, было в 2,5 раза больше, чем в этот же день в прошлом году. По данным министерства, очередь случилась в связи с пиковым увеличением количества машин, прибывших к мосту в районе 5 утра.

«На въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работают две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра», — сказали в пресс-службе Минтранса.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.

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