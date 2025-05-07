В Ростове-на-Дону «Газель» на скорости сбила четырехлетнего ребенка

В Ростове на видео попало, как четырехлетний ребенок отлетел от удара «Газели»

В Ростове-на-Дону 6 мая «Газель» сбила четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области в своем Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «АФ», двигаясь по ул. Совхозная со стороны пер. Костровой в направлении ул. Пескова, в районе дома № 12 по ул. Совхозной, допустил наезд на пешехода 2020 года рождения», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок отлетает от удара «Газели». На записи также видно, что он переходил проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

По информации источника, в результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что во Владивостоке седьмого мая водитель заблокировал проезд автомобилю скорой помощи.

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