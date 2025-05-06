Водитель на Lada Priora ехал по МКАД с капотом на лобовом стекле, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как Lada Priora ехала с капотом на лобовом стекле

В Москве на МКАД автомобиль Lada Priora ехал с капотом на лобовом стекле. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Водитель «Приоры» с тульскими номерами ехал по МКАД с открытым капотом, который полностью закрывал лобовое», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль едет по дороге с открытым капотом, который закрывает лобовое стекло и ограничивает зону видения водителя.

До этого сообщалось, что в Челябинске 5 мая женщина приковала себя наручниками к автомобилю, который эвакуировали. Она села практически на ходу, требовала, чтобы машину сняли с эвакуатора, а потом пристегнула себя наручниками к рулю. Прохожие запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина сидит в автомобиле, который находится на эвакуаторе. Челябинка пристегивает себя наручниками к машине, в этот момент на нарушительницу смотрит сотрудник ДПС и смеется.

Из-за инцидента образовалась пробка, поскольку эвакуатор не мог продолжить движение с человеком в салоне. В Госавтоинспекции отметили, что на нарушительницу составили административный протокол.

Ранее челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу.