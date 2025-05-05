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В России упали продажи новых автомобилей

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России упали почти на 30%
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

В России за четыре месяца 2025 года были проданы 404 016 новых автомобилей. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

По итогам периода текущий показатель оказался на 27% ниже, чем за тот же срок годом ранее, когда было продано 552 763 единицы данной категории транспорта. Объем рынка новых российских автомобилей, по данным министерства, составил 219 тысяч единиц — это на 9% меньше, чем за первые четыре месяца 2024 года.

В сегменте легковых автомобилей продажи достигли 346 388 штук, что на 26% ниже показателей прошлого года. Среди других категорий: легкие коммерческие автомобили — 34 037 единиц (снижение на 16%); грузовые автомобили — 20 038 единиц (падение на 49%); автобусы — 3 553 единицы (сокращение на 54%).

2 мая гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что наиболее популярными для ввоза в Россию по альтернативному импорту по итогам 2024 года оказались Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4. По его данным, ввоз машин по альтернативному импорту снизился в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом.

Ранее россиянам назвали автомобили, которые подешевели в конце апреля.

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