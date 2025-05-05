В Москве выставили на продажу хетчбэк «Ока» за 3,5 миллиона рублей

В Москве продают автомобиль «Ока» с особыми номерами за 3,5 миллиона рублей

В Москве выставили на продажу автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» 2004 года выпуска с пробегом 4 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Вместе с машиной владелец продает номерные знаки «A033АA 177», уточняя, что отдельно «Ока» и нoмepa бeз автомобиля не продaются», — сообщает газета.

За машину с особыми номерами владелец планирует выручить 3,5 млн рублей.

Модель комплектуется двигателем объемом 0,7 литра и мощностью 33 л.с. и механической коробкой передач.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.